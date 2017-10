Aichhalden Männer sprechen mit Männern

Aichhalden-Rötenberg. Spiel und Spaß standen im Vordergrund des Männervespers im evangelischen Gemeindehaus Rötenberg. Nachdem die Anwesenden sich bei verschiedenen Sorten an Wurstsalat stärken konnte, lud der Referent des Abends, Markus Faißt, zu einem Tischkicker-Turnier, bei dem sich die Männer so richtig austoben konnten. Gespielt wurde aber nicht nur einfach so, nein, ganz professionell trug man Gewinner und Verlierer in eine Liste ein, so dass immer ersichtlich war, wer eine Runde weiter und wer ausgeschieden war. So war es schließlich Markus Faißt selbst mit Uwe Gitschier, die es auf Platz eins schafften – gespielt wurde immer als Zweierpaar.