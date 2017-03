Aichhalden (lh). Ab Mitte April müssen sich Verkehrsteilnehmer wieder auf eine rund viermonatige Umleitungsstrecke für die Verbindung Rötenbach – Rötenberg einstellen. Das Regierungspräsidium Freiburg mitgeteilt, dass der dritte und letzte Bauabschnitt der Landstraße 422 am 18. April beginnen soll. Die Vergabe der Straßensanierungsarbeiten findet am 22. März statt. Die Tiefbaumaßnahme soll Anfang August abgeschlossen sein. Im dritten Bauabschnitt wird eine Hangrutschung von 190 Metern Länge behoben. Diese soll in einer Böschungsstabilisierung im Hydro-Zementationsverfahren umgesetzt werden. Gleichzeitig erhalten die restlichen Abschnitte der Alpirsbacher Straße von der Einmündung Bacher Straße bis Kreisgrenze einen neuen Asphaltbelag. Sämtliche Arbeiten könnten nur bei einer Vollsperrung erfolgen. Die Zufahrt zur Heidelbeermühle und Jörgelesmühle sei zumindest von einer Seite her immer möglich, informierte die Behörde.