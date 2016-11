Aichhalden Kreisschau zum Jubiläum

Aichhalden. Er hat den Zuschlag für die Ausrichtung der Kreisschau Kaninchen, Geflügel und Tauben des Kreisverbandes Rottweil-Schwarzwald-Tuttlingen erhalten. Dies bedeutet für den Verein mit 72 Mitgliedern, darunter 24 aktive und ein Dutzend Jugendzüchtern, eine Herkulesaufgabe.

Mit den Vorbereitungen für dieses historische Ereignis wurde vor über einem Jahr begonnen und nun befindet sich der Verein in der heißen Phase. Nach Auskunft des Vorsitzenden Thomas Broghammer sind für die Leistungsschau bis jetzt knapp 1000 Kaninchen, Gänse, Enten, Puten, Hühner und Tauben verschiedener Rassen und Farbenschlägen gemeldet worden. Ausgestellt wird sowohl in der Festplatzanlage als auch im Mehrzweckraum der Josef-Merz-Halle. Am vergangenen Wochenende wurden die vereinseigenen Käfige sowie weiteres Ausstellungsinventar vom Lagerschuppen in Hinteraichhalden in die Ausstellungsräume transportiert, wofür mehrere Fahrten mit Kleinlaster und Autoanhängern erforderlich waren. Am Samstag begann der Aufbau beginnen, bei dem viele helfende Hände gefragt waren. Die Züchter liefern dann die Tiere am kommenden Donnerstag an.

Insgesamt 17 Preisrichter, darunter ein Quartett aus Luxemburg, werden die Tiere am Freitag, 18. November, bewerten. Gekürt werden die Kreismeister 2016 mit der Preisverleihung am Sonntagnachmittag.