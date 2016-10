Aichhalden Kraterlandschaft im Garten

Aichhalden. Gartenfreund Wilhelm Hohmann, pensionierter Leiter des Rottweiler Post-Fuhrparks und im Ort auch als "Der Busfahrer" bekannt, ist verzweifelt "Bin kurz vor dem Herzinfarkt", stöhnt er. Seit drei Jahren verwüstet ein Wildtier seinen Garten.

Vergangenes Jahr sei es einigermaßen gegangen, aber so schlimm wie jetzt wäre es noch nie gewesen. Auch seine Nachbarin hat das gleiche Problem, allerdings nicht in dem großen Ausmaß wie er. Für ein Wildschwein waren die flächendeckenden Löcher im Rasen zu klein, es musste etwas anderes sein. Immer wieder wandte sich Hohmann um Hilfe an den zuständigen Jagdpächter. Er müsse damit leben, er dürfe im Wohngebiet nicht jagen, vertröstete dieser ihn. Und versprach ihm als Wiedergutmachung einen Rehbraten.

"Das war vor drei Jahren, auf den Braten warte ich heute noch", erzählt Hohmann. Ein anderer Jäger, insgesamt seien nacheinander drei dagewesen, tippte auf einen Igel als Verursacher. "Alle haben mich mit dem Problem im Stich gelassen", klagt er. Dann reichte es ihm und er nahm die Sache selbst in die Hand. Er kaufte eine selbstauslösende Wildkamera und hängte sie an einem Pfosten im Garten auf. Und tatsächlich: Es ist ein Dachs. Die Kamera liefert klare Bilder: Immer wieder kommt nachts der Dachs und wühlt.