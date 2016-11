Aichhalden Konzert krönt das "Eintracht"-Vereinsjahr

Das Vororchester eröffnet den Konzertabend mit den Stücken "On Tour Portugal", "Chariots of Fire" und "We will rock you". Es folgt das Jugendorchester "Ha-Rö-Wa" unter der Leitung von Robert Stuhlberg mit den recht anspruchsvollen Stücken "Pentagram", "El Condor Pasa" und "El Perdón".

Das Hauptorchester unter der Leitung von Andras Bori bedient sich sowohl national, als auch international renommierter Komponisten und Arrangeure. "Im Bann der Sterne" stammt aus der Feder von Alexander Pfluger. "A Disney Spectacular" wurde von dem britischen Jon Moss arrangiert und "Kleine ungarische Rhapsodie" von Alfred Bösendorfer komponiert, hinter dessen Pseudonym sich der niederländische Erfolgskomponist Kees Vlak verbirgt. Die "Katharinen-Polka" zählt zu den erfolgreichsten Kompositionen des Allgäuers Kurt Gäble. Der Amerikaner Alfred Reed, Komponist des Schlussstückes "El Camino Real", ist in der internationalen Blasmusikszene nicht mehr wegzudenken.

Die Rötenberger "Eintracht" wählt ihr Jahreskonzert traditionell auch für Ehrungen langjähriger aktiver und passiver Mitglieder.