Aichhalden Konzept des Gewerbevereins geht auf

Aichhalden (lh). Und es sieht ganz nach einer Fortsetzung aus. Die Besucher kamen in Scharen zu den Betrieben in die Geschäfte, Läden und Werkstätten. Darunter auch auswärtige Unternehmensvertreter, die ein Blick über die Nachbarsgrenze werfen wollten. Ein Garant für den Erfolg war sicherlich auch das gute Wetter und der Termin zeitgleich mit der Bundestagswahl. Die sonnigen Temperaturen lockten die Menschen ins Freie und so gab es zwischen dem Autohaus Oehler im Gewerbegebiet Hinteraichhalden und Holzbau Ginter kurz vor Ortsende Richtung Rötenberg immer wieder kleine Wanderscharen zu Fuß, die ihr Auto an markanten Stellen geparkt hatten, oder auf dem Fahrrad. Er habe noch nicht von allen teilnehmenden Firmen eine Rückmeldung erhalten. Aber viele seien sich einig, dass die Resonanz besser war als bei der Gewerbeschau zuletzt vor vier Jahren.

Ein endgültiges Resümee könne er erst geben, wenn sich der Vorstand mit den Ausstellern in einer Nachsitzung ausgetauscht habe, so Wössner. Als bei der Leistungsschau 2013 die Josef-Merz-Halle noch als Messeschauplatz dabei war, nahmen etwas mehr als 30 Firmen aus Handwerk, Gewerbe und Dienstleistung teil. Diesmal waren es beim Straßenzug 20.