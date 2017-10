Aichhalden Knifflig: Wann ist diesmal eigentlich Kilbe?

Aichhalden. Grundsätzlich ist das für die erfahrenen Aichhalder natürlich kein Problem: Am dritten Wochenende im Oktober werden die Laternen und Rübengeister geschnappt und es geht von Haus zu Haus zum "Kilbesingen".

Diesmal allerdings sorgt eine besonders knifflige Konstellation im Kalender für Verwirrung, wie eine engagierte Vereinsakteurin uns verrät: Der erste Oktober war der Sonntag, die andere Hälfte des Wochenendes, der Samstag nämlich, war aber am 30. September. Gilt das nun schon als "erstes Oktober-Wochenende" oder nicht? Schließlich will man’s ja richtig machen.

In Whatsapp-Gruppen, bei Vereinstreffen und im Kindergarten ist der Kilbetermin nun seit Tagen Thema Nummer eins. Wikipedia- und andere Internet-Links werden umher geschickt, in denen es beispielsweise über den regional verankerten Kilbebrauch heißt: "Am dritten Samstag im Oktober ziehen Kinder mit Laternen und Rübengeistern durch die Straßen von Schramberg und den umliegenden Dörfern". Wenn also der Samstag gilt, dann wäre erst der 21. Oktober das richtige Datum.