Aichhalden (lh). Die Wasserversorgung Kleine Kinzig hat laut seiner Verbandsversammlung im vergangenen April für das erste Quartal 2017 ein Rekordergebnis bei der Wasserabgabe erzielt. Mit 1,38 Millionen Kubikmeter Wasser wurde der langjährige Durchschnitt um rund 10,4 Prozent übertroffen. Die bisherige Bestmarke mit 1,36 Millionen Kubikmeter datierte aus den 90er-Jahren. Grund für den steigenden Wasserverkauf sei die seit dem Spätsommer 2016 anhaltende Trockenheit in weiten Teilen Baden-Württembergs. Eine grundlegende Besserung sei nicht zu erwarten und die gegenwärtige Trockenphase könne sich noch weit ins aktuelle Jahr hineinziehen, heißt es in dem Bericht, der dem Gemeinderat in seiner Sitzung zur Kenntnis vorlag.