Aichhalden Kleine Akrobaten turnen einmal um die Welt

Das Jungs-Erlebnisturnen führte mit einem Quiz das Publikum durch verschiedene Länder wie Amerika/Basketball, Frankreich/Parcour und Deutschland/Fußball, unter der Leitung von Nico Schrempp, Claus Schwenk und Samuel Dieterle. Die Tanzgruppe Minis führten einen Schneemann-Tanz aus der Schweiz unter der Leitung von Anja Kalmbach vor. Das Eltern-Kind-Turnen entführte die Zuschauer an den Nordpol mit Pinguinen unter der Leitung von Anuschka Flaig und Mirjam Kimmich. Unter dem Motto "Piraten" war das Vorschulturnen in der Karibik unterwegs, unter der Leitung von Sandi Mosmann mit Helfern.

Akrobatik und Tanz

Die Gruppe "Basic Sports" ging unter die Akrobaten des chinesischen Zirkus und zeigte Bodenturnübungen unter der Leitung von Sandi Mosmann mit Helfern. Die Leistungsriege entführte die Zuschauer in den Dschungel und zeigten ihr Können auf der Airtrackbahn (Rad, Spagat) unter der Leitung von Anuschka Flaig. Das Mädchenturnen war in Australien als Kängurus unterwegs und begeisterte mit verschiedenen Turnübungen die Zuschauer unter der Leitung von Ramona Schwenk und Monika Armbruster. Die Tranzgruppe Maxi setzte den Schlusspunkt mit einem Nikolaustanz am Nordpol unter der Leitung von Anja Kalmbach. Zum Abschluss besuchte dann der Nikolaus die Kindersportgala.