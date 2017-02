Kein mutwilliger Akt der Zerstörung ist der Grund für den derzeit zersplitterten Ortsplan am Aichhalder Rathaus. Ein Fahrfehler eines Autofahrers war es, so Hauptamtsleiterin Fabienne Legler, das den Rahmen verbogen und die hinterleuchtete Scheibe zum Zerspringen gebracht hat. Dies sei auch alles so dokumentiert und aufgenommen worden. Da es sich um ein extra für die Gemeinde angefertigtes Glasteil handelt, dürfte ein Ersatz der Tafel wohl eine Weile auf sich warten lassen. sw/Foto: Otto