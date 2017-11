Aichhalden Jugendkapelle probt märchenhaft

Aichhalden-Rötenberg (gbo). Die Jugendkapelle "HaRöWa" wurzelt in den Musikvereinen "Concordia" Hardt, "Eintracht" Rötenberg und "Eintracht" Waldmössingen. Um für die anstehenden Konzerte "gerüstet" zu sein, vereinbarten die engagierten Jungmusiker ein gemeinsames Probenwochenende in der Jugendherberge "Holzwälder Höhe" in Bad Rippoldsau-Schapbach.