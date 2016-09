Aichhalden Jahrgang 1940/41 auf froher Fahrt nach Dresden

Die weitere Fahrt ging über Hof wo in Mödlereut, auch "Little Berlin" genant, ein weiterer Stopp folgte. Sehr nahe wurde hier den Aichhalder Jahrgängern mit Angehörigen die "Stasi"-Vergangenheit nahe gebracht.

Später, im Stadthotel "Achat" in Dresden angekommen, endete der erste Tag. Am zweiten Tag stand die Besichtigung dieser schönen Stadt im Vordergrund. Mit einer Reiseleitung erlebten und besichtigten die Ausflügler die bekanntesten Orte Dresdens. Zum Abschluss traf man sich abends im "Sofienkeller" einer typischen Gastronomie in der Stadt. Bei herrlichem Sonnenschein war man am dritten Tag im Elbsandsteingebirge unterwegs.

Als absolutes Muss stiegen die Jahrgänger auf einen Schaufelraddampfer und schipperten die Elbe aufwärts. Die erste Etappe führte an den Elbauen und Schlössern vorbei. Bei Schloss Pillnitz endete die Fahrt. Ein kurzer Aufenthalt im Schlossbereich ließ die einstige Pracht erahnen. Mit dem Bus ging es weiter zur Festung "Königsstein". Überwältigend der erste Eindruck und danach der zwei Kilometer lange Rundweg auf der gigantischen Festungsanlage. Die munteren Jahrgänger mit Gefolge genossen die herrliche Rundumaussicht in die Sächsische Schweiz, trotz großer Hitze und manchem "Schweißtropfen". Der Abend bescherte einigen Teilnehmern ein weiteres Highlight mit dem Besuch der Semperoper, gespielt "La Traviata".