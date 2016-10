Aichhalden (lh). Der Gemeinderat hat in einer nichtöffentlichen Sitzung jeweils dem Verkauf eines Bauplatzes in den Wohnbaugebieten "Alter V" in Aichhalden und "Sonnenäcker" in Rötenberg zugestimmt. Außerdem wurde mit dem Ingenieurbüro Eppler aus Dornstetten ein Vertrag zur Aufstellung des Bebauungsplans "Reißerweg" abgeschlossen. Ferner wurde die STEG (Stadtentwicklung) beauftragt, die Abrechnung für die Ortskernsanierung Rötenberg zu erstellen. Die STEG hat während der Baumaßnahme auch die jeweiligen Fördermittel für Gemeinde und Privatpersonen beim Land beantragt. Dies teilte Kämmerer Thomas Kienzle in der öffentlichen Ratssitzung mit.