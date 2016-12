Aichhalden Im Zeichen des Bürgermeisterwechsels

Aichhalden. Die Investitionen liegen deutlich unter den Vorjahren, was dem Bürgermeisterwechsel geschuldet ist. Während der 10,26 Millionen Euro schwere Verwaltungshaushalt in etwa dem der Vorjahre entspricht, wurde der Vermögenshaushalt mit 1,4 Millionen Euro deutlich abgespeckt. Laut Kämmerer Thomas Kienzle ist die Gemeinde seit April 2015 im kameralen Haushalt schuldenfrei. Dies wird auch in 2017 so bleiben. Werden die Schulden der beiden Eigenbetriebe "Abwasserbeseitigung" und "Bad und Versorgung" berücksichtigt, ergibt sich eine Gesamtverschuldung von 3,83 Millionen Euro oder 927,10 Euro je Einwohner.

Bei der Gewerbesteuer rechnet Kienzle mit Einnahmen von 4,1 Millionen Euro, was knapp 40 Prozent des Volumens des Verwaltungshaushalts darstellt.

Davon müssen rund 800000 Euro als Umlage wieder abgeführt werden. Weitere Einnahmen erhält die Gemeinde am Anteil der Einkommensteuer (2,25 Millionen Euro), Umsatzsteuer (267 000 Euro), Zuweisungen und Zuschüsse (585 000 Euro), Grundsteuer (484 000 Euro) und kommunaler Investitionspauschale (318000 Euro). Es soll eine Zuführung in Höhe von 960000 Euro an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Für Grunderwerb werden 600 000 Euro, für die Ortsmitte Rötenberg 350 000 Euro und für die Erhöhung des Stammkapitals des Eigenbetriebs "Bad und Versorgung" 200 000 Euro bereitgestellt.