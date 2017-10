Die Alten Jungs des Fußballvereins Aichhalden unternahmen am Sonntag einen Ausflug an den Bodensee. Bei schönem Wetter brach man um 8 Uhr mit einem Oldie-Bus in Richtung Bodensee auf. Nach Rast und Stärkung auf dem Hegaublick ging es weiter zum Apfelzügle zum Hof Neuhaus bei Überlingen. Nach umfangreichen Ausführungen vom Apfel um die Welt durch Apfel- und Welterklärer Hans-Dieter Roth war allen Mitreisenden klar, dass die Männer es die nächsten 1000 Jahre schwer haben werden. Nichtsdestotrotz ließ man sich die Laune nicht verderben. Im Gegenteil: Nach einer ausgiebigen Stärkung begab man sich wieder auf den Heimweg. Bei der Heimreise wurden auch alte Fußballlieder geschmettert. Nach Zwischenstation am Aachtopf hat man den Tag im Gasthaus Adler in Aichhalden ausklingen lassen. Kaum vorstellbar, dass man bei diesem Ausflug keinen einzigen Autobahnkilometer gefahren ist. Foto: FVA