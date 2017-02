Weder die quietschgrünen Socken noch die Strohschuhe, noch der Besen der Aichhalder Hexen qualmten vom Tanz, sondern ein paar feuchte Holzscheite für ein Feuer, um das die Hexen in Aichhalden tanzen sollten. Dabei hatten sich in diesem Jahr wieder einige Hexen gefunden, die mit ihrem Tanz ums Feuer vor der Kirche den Umzug in Aichhalden eröffnen sollten. Aichhalden und sein Holz müsste trocken genug sein, um zu brennen und die Stimmung zu entzünden. Foto: Ziechaus