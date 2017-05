Aichhalden (lh). Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans "Güntershöhe III" in Hinteraichhalden ist laut Kämmerer Thomas Kienzle abgeschlossen. Der Satzungsbeschluss sei in der März-Sitzung erfolgt und nach dessen Veröffentlichung und Bekanntgabe erlange er nun Rechtskraft, sagte Kienzle in der Sitzung des Gemeinderats. Theoretisch könnte mit der Erschließung des neuen Baugebiets begonnen werden. Die Vergabe der Tiefbauarbeiten erfolgt aber erst, wenn im Wohngebiet "Alter V" alle Plätze verkauft sind.