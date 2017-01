Aichhalden Grundwasser könnte im Sommer knapp werden

Wer nicht an die Fernwasserversorgung angeschlossen ist, muss mit Problemen rechnen

"Ist bis zum Frühjahr kein Grundwasseranstieg zu verzeichnen, müssen Bereiche, die vornehmlich durch kleine Quellen mit kleinen Einzugsgebieten versorgt werden und nicht an Fernwasserversorgungsnetze angeschlossen sind, mit beträchtlichen Versorgungsschwierigkeiten ab diesem Sommer rechnen", warnt die Landesanstalt. Dies gelte voraussichtlich vor allem für Bereiche, die bereits im sehr heißen Sommer 2015 davon betroffen waren, also für Streusiedlungen und Einzelgehöfte im Hochschwarzwald.

Abgesehen von Starkregen im Mai und Juni 2016, fielen in den Folge­monaten bis einschließlich Oktober nur zwischen 56 und 77 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. In den ersten drei Novemberwochen lag die Niederschlagsmenge dann im Rahmen, seitdem ist das Wetter jedoch außergewöhnlich trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts war der Dezember 2016 der trockenste Dezember in Baden-Württem­berg seit 1963. Es fielen lediglich acht Prozent des monatlichen Durchschnitts an Niederschlag.

Im Innenbereich der Gemeinden dürfte die Versorgung mit Wasser trotzdem gesichert sein, wie eine Anfrage unserer Zeitung ergab. "Der Grundwasserspiegel der eigenen Brunnen ist noch ok", erklärte Gemeindekämmerer Thomas Kienzle, der auch den Eigenbetrieb "Versorgung und Bad" in Aichhalden leitet. Mehrbedarf wird vom Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig bezogen.

So hält es auch Schiltach: "Das Stadtgebiet und Vorderlehengericht werden hauptsächlich mit Eigenwasser, Hinterlehengericht durch die Kleine Kinzig versorgt", erklärt Stadtbaumeister Roland Grieshaber gegenüber unserer Zeitung. Und die Wasserreserven des Zweckverbands seien ausreichend. "Die Talsperre ist normal gefüllt", erklärt Thomas Heinzelmann vom Zweckverband.