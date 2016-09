Aichhalden Gemeinsamer Ausflug zum Ausbildungsstart

Damit sich die neuen Azubis willkommen fühlen und sich gut in die Gruppe der rund 25 Azubis bei der Firmengruppe integrieren, hatte das Ausbildungsteam erstmalig eine ganze Woche voller Aktionen organisiert.

Nach einer allgemeinen Einführung am ersten Tag, ging es gleich am nächsten Tag zum Geocaching mit anschließendem gemeinschaftlichen Grillen. Neben dem Geocaching wurden Spiele zur Förderung des Teamgeistes durchgeführt. Am dritten und vierten Tag fand der traditionelle Azubiausflug in die Berge statt. Diesmal ging es ins Allgäu an den Alpsee. Nach Bezug des Quartiers auf der Alphütte "Obere Kalle" auf 1100 Meter Höhe kletterten alle im Kletterpark "Bärenfalle" und hatten hier die Möglichkeit, ihre Grenzen auszutesten. Nach dem Aufstieg in die Berghütte erlebten die Teilnehmer einen zünftigen Hüttenabend mit gutem Essen, Spaß und Spiel. Am nächsten Tag fuhren alle nach dem Frühstück mit dem Alpencoaster, Bayerns längster Sommerrodelbahn, rasant hinab ins Tal. Von dort aus war es ein Katzensprung bis an den Alpsee, wo die Santa Maria Loreto, ein Segelschiff, wartete, um alle zu einer Fahrt über den See mit zu nehmen. Das Wetter war trotz aller Prognosen auch an diesem Tag gut und so konnte bei schönstem Sonnenschein die Heimfahrt angetreten werden. Nach einem kurzen Stop am Bodensee im urigen Gartenlokal "Max & Moritz" in Kressbronn erreichte die gut gelaunte Reisegruppe wieder Aichhalden. Am folgenden Tag konnte sich beim gemeinsamen Frühstück über das Erlebte nochmals ausgetauscht werden, und die neuen Auszubildenden erhielten anschließend eine Führung an die Arbeitsplätze ihrer Ausbilder in den Abteilungen. Zum Abschluss der Einführungswoche wurden die Auszubildenden zu "Stars". Bei einem Fotoshooting mit einem Profifotografen wurden viele coole Gruppenbilder für die neue Ausbildungskampagne "new talents" der Firmengruppe gemacht.