Aichhalden Gemeinsam weiter und Kräfte bündeln

"Ich bin Aichhalder. Bin aber auch schon in der Welt herumgekommen", erklärte Nübel im Gespräch. Mehrere Jahre war er in Lüneburg. Während des Studiums Wirtschaftsrecht absolvierte Nübel sein Auslandssemester in Frankreich, ebenso ein Praktikum in Tunesien. "Viel habe ich gesehen. Und trotzdem: Für mich gibt es keinen schöneren Ort auf der Welt zum Leben als Aichhalden".

In der Gemeinde zeigte sich der 47-Jährige aktiv. Sein Ziel sei es, den Ort mit Leben zu füllen. Nübel ist außerdem Schulbeauftragter des Gewerbevereins und mitverantwortlich für die Verzahnung zwischen Schule, Handwerk und Industrie. Als junger Vater und "glückliches Patchwork-Familienmitglied" hat Nübel regelmäßig Kontakt zur Schule. Und die müsse man nicht retten – sondern aktiv leben. Lebensgefährtin Daniela Holzer engagiert sich als Trainerin bei den Gardemädchen.

Mal mit der Klarinette, mal mit dem Saxofon ist der Aichhalder mit dem Musikverein unterwegs. "Mit Musikern aus Rötenberg zusammen besuchte ich Lehrgänge und gemeinsame Jugendarbeit fand statt." Ebenso drückte er bereits als Lausbengel mit Rötenbergern die Schulbank.