Aichhalden (lh). Die Gemeinde Aichhalden muss für ihre Dorfhelferinnenstation für das Jahr 2016 einen Beitrag von 550 Euro an die Katholische Gesamtkirchenpflege Schramberg überweisen. Wie die kirchliche Einrichtung der Kommune in einem Schreiben mitteilte, hat die Abrechnung des Dorfhelferinnenwerks Sölden einen Fehlbetrag von 3680 Euro ergeben. Die Aufteilung des Abmangels der Gesamteinrichtung erfolgt entsprechend der Einsatzstunden in den jeweiligen Gemeinden, so dass dieser Betrag für Aichhalden zusammenkommt.