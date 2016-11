Aichhalden Gemeinde erstellt Sanierungskonzept

Aichhalden. Dies ergab die Auswertung einer mehrtägigen Abwassermengenmessung im Zulauf der Kläranlage, die das beauftragte Büro Eppler aus Dornstetten durch Raphael Zimmermann und Ulrich Kornhaas in der Sitzung des Gemeinderats vorstellte.

Die Folge des hohen Fremdwasseranteils sei, dass die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes sinke und die Wirtschaftlichkeit der Kläranlage belaste. Die Messung an sieben verschiedenen Stellen sei zwischen 2 und 5 Uhr zu einer Zeit erfolgt, in der normalerweise kein Schmutzwasser anfalle. Als Fremdwasser im Kanalnetz, so Zimmermann erläuternd, werde Wasser bezeichnet, das unrechtmäßig in der Kanalisation abfließe. Ursächlich seien undichte Rohrverbindungen und Schächte, angeschlossene Dränagen und Anschlüsse von Außengebietsgewässer und Gräben. Dies sollte aus dem Kanal beseitigt werden. Regenwasser in einem Mischkanalsystem werde nicht als Fremdwasser gewertet. Der Anteil des Fremdwassers im Kanalnetz sei über das so genannte "gleitende Medium" ermittelt worden. Vom gemessenen, täglichen Kläranlagenzufluss über das Jahr sei der Schmutzwasseranteil abgezogen worden. Aus dem verbleibenden Rest werde das Fremdwasser über das Minimum der vergangenen 21 Tage berechnet.

Das Kanalnetz von Rötenberg sei in sieben Bereiche eingeteilt und jeweils über eine Messstelle abgedeckt worden. Die Auswertung habe durchweg plausible Ergebnisse an allen Messpunkten ergeben, bekräftigte Kornhaas. Auffallend dabei ein Schacht in einer Grünfläche neben dem Rötenbach mit 2,17 Litern pro Sekunde sowie der letzte Schacht vor der Kläranlage, der auf 5,72 Litern pro Sekunde komme. Eine Sanierung an diesen beiden Stellen sei am sinnvollsten. In einzelnen Gebieten müsse überprüft werden, ob es bekannte Fremdwasserzuflüsse von Außengebietsentwässerungen, Brunnen und Quellen gebe. Solche Stellen seien vom Kanalnetz abzuhängen.