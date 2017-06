Aichhalden Fußgängerin stirbt nach schwerem Unfall

Die 20-Jährige war am Donnerstag auf der K 5531 zwischen Aichhalden und Rötenberg beim Überqueren von einem Wagen erfasst und von diesem zu Boden geschleudert worden (wir berichteten). Die Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald Baar Klinikum geflogen. Dort erlag sie laut Polizeiangaben am Freitagmorgen ihren schweren Kopfverletzungen.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen bezüglich des genauen Unfallherganges dauern noch an.