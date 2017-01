Aichhalden Freie Sicht nur von den Tischen aus

Die Showtanzgruppe "Jumpin‘ the next Generation" des Athletenvereins Hardt hatte sowohl auf als auch abseits der Bühne ihren Spaß am Geschehen und feuerten die nachfolgenden Bühnenakteure lautstark an.

Bei den "Shitbulls" aus Wiesenstetten war dann eher mitsingen angesagt. Bei Oldies, Schlagern und Popmusik trafen die Empfinger Schweden immer den richtigen Ton und Rhythmus und ließen das Klischee von Radaumusik erst gar nicht aufkommen. In den Wilden Westen entführten die Rappenlochhexen aus Triberg-Nussbach in schwarzem Frack und rotem Halstuch mit ihrem Country-Formationstanz. Unweigerlich wurden Erinnerungen an die legendäre Fernsehsendung "Bonanza" wach.

Spätestens als das Männerballett der Narrenzunft Boll die Bühne betrat, überwog der Schallpegel der weiblichen Besucher. Kreischend und mit Freudenpfiffen durch die Finger wurde jede Bewegung der in Shorts gekleideten Herren begeisternd mitverfolgt. Hinsichtlich der Choreografie und Performance standen sie ihren Kolleginnen in nichts nach. Ohne eine Zugabe durften die Jungs das Feld nicht räumen.

Der große Uhrzeiger stand bereits bei 23 Uhr, ehe die Guggenmusik aus Furtwangen das Kommando übernehmen durfte und die Partystimmung weiter anheizte. Längst hielt es das Narrenvolk nicht mehr auf den Sitzplätzen. Freie Sicht auf die Bühnenbretter war dann nur noch möglich, wer auf den Tischen stand.