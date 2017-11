Aichhalden Frauentreff lädt zu Adventsbasar

Aichhalden. Der Basar findet am Samstag, 2. Dezember, um 13.30 Uhr im Gemeindehaus St. Martin statt. Zum Kauf angeboten werden laut Ankündigung Adventskränze, weihnachtliche Gestecke und mehr. Auch Kaffee und Kuchen bietet der Frauentreff den Gästen an.

Der Erlös ist für den Unterhalt der von Schwester Marione erbauten Kindertagesstätte in Brasilien bestimmt. "Liebe Verwandte, Freunde und Wohltäter in der Heimat, liebe Heimatgemeinde, es ist nun schon das 20. Mal, dass wir hier in der Kindertagesstätte mit den Kindern Weihnachten feiern können", schreibt Schwester Marione in ihrem neuen Weihnachtsbrief. "Jeden Tag betreuen wir 200 Kinder, die aus den Favelas und Armenvierteln zu uns kommen. Dazu kommen oft über 100 Familien, die regelmäßig um Essen und Kleider betteln. Gott sei Dank können wir immer helfen, dies geht aber nur weil Sie mich schon lange und großzügig unterstützen, ein herzliches Vergelt’s Gott dafür."

Weiter schreibt Schwester Marione: "Das ist kaum zu glauben, aber erfüllt mich, meine Mitschwestern und unsere Mitarbeiterinnen mit großer Dankbarkeit und Freude. Wenn Menschen Gott die Ehre geben, dann ist Friede – allüberall! Auch unseren gemeinsamen Einsatz für die notleidenden Kinder und Familien sehe ich als einen Friedensdienst und Beitrag zur Versöhnung zwischen arm und reich."