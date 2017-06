Aichhalden/Hornberg. Der Naturpark lädt am Mittwoch, 21. Juni, von 17 bis 20 Uhr zur Fotosafari nach Hornberg ein. Schwarzwald-Guide Patrizia Storz aus Aichhalden führt Fotoliebhaber zu faszinierenden, verwunschenen, einmaligen, bezaubernden, versteckten Plätzen in der Stadt und der Umgebung, die sich für perfekte Schwarzwaldfotos hervorragend eignen. Models können gerne mitgebracht werden. Treffpunkt ist bei bestem Abendlicht um 17 Uhr am Rathaus in Hornberg. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung und Information bei Patrizia Storz, Telefon 07422/99 18 22, Mail: patrizia.storz@schau-in-dich.de.