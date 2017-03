Aichhalden Förderverein wächst deutlich

Aichhalden. Satzungsgemäß hat der Vorstand des Katholischen Krankenpflegefördervereins in Aichhalden seine 204 Mitglieder zur Mitgliederversammlung eingeladen. Die zahlreichen anwesenden Teilnehmer wurden vom Vorsitzenden Lambert Roth begrüßt. Nach den Regularien beeindruckten die Berichte der einzelnen Dienste, die unter dem Dach des kirchlichen Vereins vereinigt sind. Besuchsdienstleiterin Klothilde Ginter wusste von über 450 Besuchen bei Jubilaren, Kranken und einsamen Menschen zu berichten, die die 13 Besuchsdienstmitarbeiter mit viel Engagement im Jahr 2016 geleistet haben.

Martina Kunz als Einsatzleiterin der Nachbarschaftshilfe, konnte mit ihren 47 Nachbarschaftshelferinnen beachtliche 6748 Einsatzstunden nachweisen; 1700 Stunden mehr als ein Jahr zuvor. Die Nachfrage in diesem Bereich steigt stetig – erfreulich auch, dass sich immer wieder Menschen in diesen Dienst der Nächstenliebe nehmen lassen und selber zu Helfern des Alltags werden, so Kunz.

Luitgard Mager gewürdigt