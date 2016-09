Aichhalden Fast perfektes Woodstock-Feeling

In der Festplatzanlage gaben die beiden Sänger und Gitarristen am Freitagabend ein perfektes Konzert. Heiko Stöckelmaier ist Hobbymusiker und stammt aus Aichhalden. Als Liedermacher hat sich der USA-Fan längst einen Namen in der Region gemacht. In Villingen-Schwenningen lernte er den sympathischen Julian Dawson aus Somerset in England kennen. Dawson ist 62 Jahre jung und feiert im kommenden Jahr sein 40. Bühnenjubiläum. Den Auftakt gestaltete Stocky mit durchweg selbst geschriebenen Titeln und in den typisch roten Turnschuhen. Die gingen nicht nur ins Ohr und ins Blut. Auch die Texte hatten einen ergiebigen Inhalt, dem man genussvoll folgte. Diese moderierte Stocky mit kurzweiligen amüsanten Ansagen. Das Gitarrenspiel und die herrlich warme Stimme waren Balsam für das Publikum, das im gemischten Alter vertreten war. So entstand schnell eine gemütliche Atmosphäre. Sogar "If I were my Country Man" sang der Musiker – auch mit der vierten wenig jugendfreien Strophe. Für die Bewirtung sorgte der Schwarzwaldverein mit Snacks und Getränken.

Hauptstar des Abends war der Engländer Julian Dawson. Über viele Etappen über hatte der Musiker in Deutschland gelebt. Zusammengerechnet käme er etwa auf zwei Jahre. Seine Einführungen erfolgten in einem überraschend guten Deutsch – mit sympathischem Akzent von der Insel. Nur an ein deutsches Wort habe er sich nach seiner Schulzeit erinnert – Buchhandlung.

"Bis gestern war es noch Sommer. Mit meinen Liedern gehe ich noch in die Verlängerung", sagte Dawson schmunzelnd – und mit kurzen Hosen. Mit Gitarrensound und gekonnten Läufen über die Saiten zog er die Zuschauer sofort in seinen Bann. Immer wollte der Songwriter ein Lied schreiben, das ein berühmter Star singen sollte. Elvis Presley etwa. So schrieb er den "Kind of Mind". Allerdings acht Jahre nach Presleys Tod und wieder wurde es nichts mit dem berühmt werden. Damit hatte Dawson ganz schön untertrieben, denn der Sänger spielte bereits 23 eigene CDs ein.