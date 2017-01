Aichhalden Es gibt bald Kommissionsnummern

Aichhalden. Das Flohmarktteam Aichhalden vergibt am 17. Januar ab 8 Uhr wieder Kommisionsnummern für den Flohmarkt "Rund ums Kind" – entweder unter der Mail flohmarktaichhalden @web.de oder Telefon 07422/9 59 36 86. Angenommen werden gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung von 50 bis 176, Schuhe, Kinderwagen, Babyartikel, Umstandsmode, Spielsachen und vieles mehr. Die Waren werden übersichtlich sortiert in Kommission auf dem Flohmarkt im Kinderhaus am Samstag, 18. Februar, von 10 bis 12 Uhr verkauft. 15 Prozent des Erlöses kommen Schule, Kinderhaus, Kinderkrippe und Schulkindbetreuung in Aichhalden zugute.