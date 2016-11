Aichhalden Erlös geht wieder an Kinder in Brasilien

Angeboten werden Adventskränze und Gestecke, handgestrickte Socken für Erwachsene und Kinder und vieles mehr. Kaffee und Kuchen gibt es auch. Der Erlös ist auch dieses Mal wieder für den Unterhalt für die von Schwester Marione erbaute Kindertagesstätte bestimmt, in der über 200 Kinder untergebracht sind.

Außerdem unterstützt die Schwester auch viele Familien, die von der hohen Arbeitslosigkeit in Brasilien betroffen sind. Dies schreibt Schwester Marione in ihrem Weihnachtsbrief, in dem sie sich schon im Voraus für die Unterstützung aus der Heimat bedankt.