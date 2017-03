Aichhalden Erfolgreicher Weg über die Werkrealschule

Dass der sichere Umgang mit neuen Medien besonders groß geschrieben wird, konnte bei Lisa Reinhardt im Informatikraum erlebt werden. Einen Einblick in naturwissenschaftliche Phänomene verschaffte Sebastian Haag: Das Schokokuss- Experiment beeindruckte besonders. Begeistert waren die zukünftigen Fünftklässler auch von den Möglichkeiten im Spielezimmer und der zum Verweilen einladenden Bibliothek.

Schulleiter Josef Rack stellte unterdessen das Profil der Werkrealschule vor. Die Stärkung der Schülerpersönlichkeit wird über vielfältige Angebote im Klassenunterricht, aber auch außerhalb des Klassenzimmers angestrebt. Besondere Fördermaßnahmen in Deutsch und Mathematik in den Klassen fünf und sechs werden vorrangig eingerichtet. Bei Veranstaltungen wie "Werkrealschule lädt ein", dem Mal-Wettbewerb der Raiffeisen- und Volksbanken, dem Liederabend "Querbeat", der am Dienstag, 28. März, zur Aufführung kommt, sind die Schüler oft erfolgreich auf andere Art. Herzstück der oberen Klassen ist die vertiefte Berufsorientierung mit der IHK und der Handwerkskammer Konstanz mit den Projekten ProfBeruf an der Bildungsakademie Rottweil und SyPerb mit den Bildungspartnern Simongruppe, Kern-Liebers, Herzog, SW, Michelfelder, Hirschmann sowie der Stiftung St. Franziskus und dem Bruderhaus in Fluorn-Winzeln sowie dem Gewerbeverein Aichhalden-Rötenberg. Michael Nübel als Vertreter des Gewerbevereins stellte die gute Kooperation nochmals deutlich heraus.

Höhepunkt war die Präsentation ehemaliger Schüler. Thim Dold und Samuel Dieterle hatten nach dem Hauptschulabschluss die zehnte Klasse sehr erfolgreich abgeschlossen und dann eine Lehre als Industriekaufmann beziehungsweise Elektroniker gemacht.

Nach Erreichen der Fachhochschulreife studiert Samuel jetzt Elektro- und Informationstechnik in Konstanz, Thim Wirtschaftsinformatik als Duales Studium in Ravensburg. Fazit der beiden: "Der Weg über die Werkrealschule war für uns genau der Richtige, so wie es das Motto der Schule ausdrückt: GWRS Aichhalden – immer auf dem richtigen Weg".