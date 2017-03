Aichhalden Er möchte Lokalpatriotismus stärken

Aichhalden. Er geht parteilos ins Rennen um den Rathaussessel. Tim Wiedmann, Sohn von Ratsmitglied und Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Wiedmann, ist im Ortsteil Rötenberg aufgewachsen. Nach Grundschule Rötenberg und erfolgreichem Realschulabschluss in Schramberg begann er eine Ausbildung zum Technischen Zeichner bei der Firma Vochatzer Heizung, Klima und Sanitär in Schramberg. 2006 wechselte er zum Unternehmen Maurer GmbH & Co. KG im Stadtteil Sulgen.

Masterstudiengang

Drei Jahre später drückte Wiedmann in Stuttgart wieder die Schulbank und erwarb die Fachhochschulreife, dem sich ein Studium an der HfWU (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt) in Nütringen mit Schwerpunkt Stadtplanung anschloss. Seinen Masterstudiengang begann er zunächst in Dortmund an der Technischen Universität Fachrichtung Raumplanung.