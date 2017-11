Aichhalden Ein Treffen der Generationen

Aichhalden (lh). Diese unangenehmen Begleiterscheinungen hinderten die Besucher keineswegs daran, wieder in großer Anzahl auf das Hofgelände der Familie Moosmann im Reißerweg zu strömen. Egal ob Kulinarik, Dekorationsartikel, Schmuck, Taschen oder Geschenkideen: Das Angebot in den selbst gebauten Hütten und Buden sowie im Backhäusle ließ beim Bummel nahezu keine Wünsche offen und wurde zum Treffpunkt der Generationen.

Für süße Verführungen sorgten handgemachte Pralinen und Geschenkideen aus Schokolade. Regionale Produkte direkt vom Erzeuger wie Wurst, Fleisch und Honig wurden gerne gekauft.

Wer statt dem klassischen Glühwein oder Punsch ein anderes wärmendes Getränk zu sich nehmen wollte, dem stellten sich heiße Schoki mit Baileys oder "Hot Aperol" in den Weg. Da das Vespern im Freien nur etwas für Hartgesottene war, wurden Scheunenkrustis, Bratwurst und Crêpes in die große Scheune getragen, in der Sitzplätze schon früh knapp wurden.