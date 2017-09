Aichhalden Ein Sonntag zum "Reinschauen" in die Betriebe

Aichhalden. 20 Firmen aus Handwerk, Gewerbe und Dienstleister werden von 11 Uhr bis 18 Uhr ihr umfassendes Leistungsspektrum zeigen. Nachdem bei der Gewerbeschau 2013 die Josef-Merz-Halle nicht die gewünschte Resonanz verzeichnete, gibt es diesmal ein völlig anderes Konzept. Auf die Halle als Messeschauplatz wird gänzlich verzichtet.

Stattdessen werden die Unternehmen an ihren Standorten in einem rund zweieinhalb Kilometer langen Straßenzug, beginnend mit dem Autohaus Oehler in Hinteraichhalden entlang der Sulgener Straße, Hauptstraße und Zollhausstraße bis Holzbau Ginter, ihre Produkte und Angebote präsentieren.

Auf diese Weise haben sie mehr Möglichkeiten, zu zeigen, was sie können, herstellen und haben. Es bleibt den Besuchern überlassen, ob sie ihre Besichtigungstour zu Fuß oder motorisiert in Angriff nehmen. Parkplätze sind jeweils in genügender Anzahl vorhanden. Verbunden mit der Gewerbeschau ist ein verkaufsoffener Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr.