Aichhalden (lh). Nach dreimonatiger Vakanz ist die Stelle des Schulsozialarbeiters an der Grund- und Werkrealschule mit Christian Drotleff sei 1. März wieder besetzt. Darüber informierte Bürgermeister Ekhard Sekinger. Drotleff arbeitet auch im Bereich der Schulkindbetreuung der verlässlichen Grundschule mit. Der 35-jährige Schulsozialarbeiter wohnt seit 2009 in Rötenberg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Studium zum Diplom-Sozialpädagogen und einer Praxisstelle im Kinderheim Rodt in Loßburg arbeitete Drotleff zehn Jahre beim Jugenddorfwerk Altensteig. Es können auch außerhalb der Sprechzeiten (Dienstag von 9.50 bis 10.15 Uhr und von 13.30 bis 14 Uhr für Schüler, Montag von 16 bis 17 Uhr für Eltern) Termine vereinbart werden.