Aichhalden (lh). Der DRK-Ortsverein Aichhalden-Rötenberg hat sich bei der Gemeinde für die großzügige Spende von 5000 Euro zur Beschaffung eines neuen Mannschaftsfahrzeugs bedankt. Dieses werde der Ortsverein zum Wohle der Bevölkerung einsetzen, versicherte Vorsitzender Manfred Wölfle in einem Dankschreiben. Ebenso erhielt die Gemeinde einen schriftlichen Dank vom Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen und Donum Vitae für die Zuwendung von jeweils 1000 Euro. Die Mitteilungen lagen dem Gemeinderat zur Kenntnis aus.