Fluorn-Winzeln. Drei Verletzte und rund 20 000 Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Freitag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße 5526 zwischen Winzeln und Rötenberg ereignet hat. Aus Unachtsamkeit, so heißt es im Polizeibericht, fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto auf einen stehenden Wagen einer 18-Jährigen auf. Die junge Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer wurden beim Aufprall leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.