Drei als "Grusel-Clowns" verkleidete Kinder, die sich in der Aichhalder Ortsmitte aufhielten, sind am Montagabend der Polizei gemeldet worden. Aichhalden. Zu einer Bedrohung oder ähnlichem sei es allerdings nicht gekommen, teilte die Polizei gestern mit. Tatsächlich traf die anfahrende Streife die drei 13-Jährigen mit einer entsprechenden Maske verkleidet in einem Buswartehäuschen beim Aichhalder Rathaus an. Doch die Kinder hatten sich nicht nur die derzeit unpassendste Verkleidung für die Halloween-Nacht ausgesucht, sie führten auch gefährliche Gegenstände mit sich, darunter eine Eisenstange und ein Brecheisen. Sogar ein echtes Messer und zwei Haushaltsscheren hatten die Kinder dabei. Die gefährlichen Gegenstände wurden ihnen abgenommen und die Kinder an die Eltern übergeben. Mit diesen wurde ein klärendes Gespräch geführt.