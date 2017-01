Aichhalden Die Nachfrage nach Ziegenmilch steigt an

Für den begehrten Rohstoff Ziegenmilch zahle seine Bio-Käserei einen Grundpreis von 83 Cent pro Liter bei 3,2 Prozent Fett und 3,0 Prozent Eiweiß. Dazu komme ein Qualitätszuschlag, so dass der durchschnittliche Jahrespreis für die zehn Lieferbetriebe bei 88 Cent liege. Anders als bei Kuhmilch zeige die Tendenz nach oben, denn Ziegenmilch sei knapp und die Nachfrage steige seit einigen Jahren. Monte Ziego biete über den Naturkostgroßhandel und Edeka nicht nur einen beliebten Frischkäse, Feta und Camembert an, sondern liefere Milchpulver für Babynahrung an den Hersteller Holle in der Schweiz. Dafür investiere man gemeinsam 14 Millionen Euro in eine Sprühtrocknungsanlage neben der Käserei im Gewerbegebiet Teningen.

Martin Buhl nannte 13 Gründe für den Umstieg auf eine biologische Milchziegenhaltung mit einer Faustzahl von 20 Kühen bei 104 Ziegen. Ziegen seien robust und gesund, "großartige Tiere und sie stinken nicht" bei guter Stallhaltung und richtiger Melktechnik.

Mit geringen Investitionen seien bestehende Ställe umzubauen mit passendem Melkstand. Ein befestigter Auslauf und Weidehaltung erleichterten die Arbeit.