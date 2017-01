Aichhalden Das 125. Jubiläum fest im Blick

Aichhalden-Rötenberg. Ob es jetzt im Gasthaus Engel in Rötenberg wirklich die 125. Hauptversammlung des Vereins war, ließ Vorsitzender Gerhard Fuchs offen. Möglicherweise sei während der beiden Weltkriege die eine oder andere Versammlung doch ausgefallen. Am Gründungsjahr 1892 gebe es jedoch nichts zu rütteln, so Fuchs.

Gefeiert werden soll das freudige Ereignis mit einem Jubiläumswochenende am 13. und 14. Mai in der Mehrzweckhalle. Am Samstag gibt es ein Konzert, in dem der gemischte Chor des GV Rötenberg gemeinsam mit den Kollegen des "Liederkranz" Aichhalden auftritt. Mit dabei ist auch der Frohsinn-Jugendchor "Lets Fetz". Weiterer Konzertpartner ist der Patenverein Chorgemeinschaft "Frohsinn" Schramberg. Im Foyer der Halle sollen Bilder und Festschriften früherer Jubiläen ausgestellt werden. Tags darauf ist der Jubelverein Gastgeber eines Jugendchortreffens, das ab 14 Uhr beginnt.

Die Jubilare sollen erst im Herbst dieses Jahres bei einem Familienabend geehrt werden, wozu auch die Gesangskollegen aus Aichhalden eingeladen werden.