Aichhalden Büro und Ausstellung vereint

Aichhalden. Die Firma Hess hatte nach der Unternehmensgründung im Jahre 2001 ihren Standort im Gewann "Schachen". Nach dem Erwerb des "Notheis-Haus" im Koppengässle 14 verlagerte der Handwerksbetrieb für Holzbau, Montagen und Bauelemente den Standort im Jahre 2013 dorthin und baute das Anwesen Stück für Stück um und an. Obwohl ein Großteil der Umbauarbeiten mit eigenen Fachkräften bewerkstelligt wurde, bewegen sich die Baukosten nach Angabe des Unternehmens im sechsstelligen Bereich. Mit dem Standortwechsel wurden außerdem zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. So hat sich die Belegschaft auf aktuell vier Schreiner und acht Zimmerer erhöht, dazu kommt noch ein Azubi. Die Büroräume von rund 150 Quadratmetern teilen sich drei Bürofachkräfte. Hinzu kommt eine Ausstellungsfläche von circa 120 Quadratmetern für Fenster, Türen und Belägen. Das Beratungsangebot umfasst außerdem Holzhausbau und schlüsselfertige Holzhäuser.

Polizist referiert zum Thema Einbruchsschutz

Zusammen mit ihren Fachpartnern bietet Hess Holzmontage speziell zur Gewerbeschau Informationen zum Thema nachhaltiges Bauen, energetische Sanierung und Dämmung mit Holzfaser, Einblasdämmung aus Zellulose sowie Dämmsysteme aus PU-Hartschaum für Dach, Decke, Wand und Boden mit optimaler Dämmleistung. Am Sonntag, 24. September, gibt es zu diesem Thema um 11 Uhr und 15 Uhr jeweils einen 30-minütigen Fachvortrag von der Firma Linzmeier. Dazwischen, um 13.30 Uhr, referiert Kriminalhauptkommissar Josef Bronner von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Rottweil zum Thema "Sicher wohnen – Einbruchschutz". Der Experte wird dabei zeigen, wie sich Schwachstellen in der Wohnung an Fenstern und Türen mit relativ geringem finanziellem Aufwand beseitigen lassen. Interessierte Besucher haben aber schon am Samstag, 23. September, die Gelegenheit, bei einem Tag der offenen Tür die neuen Räumlichkeiten von 11 Uhr bis 16 Uhr zu besichtigen.