Aichhalden Bürgermeisterwahl kommt in Fahrt

Michael Lehrer, Stadtkämmerer von Sulz, ist seit 15 Jahren verheiratet, Vater von drei Söhnen, katholisch und wohnt in Aichhalden im Ortsteil Rötenberg. In seiner Freizeit engagiert er sich ehrenamtlich beim CVJM Rötenberg in der Jugendarbeit.

Er hat nach seinem Realschulabschluss zunächst eine Ausbildung als Bürokaufmann absolviert, im Anschluss an seinen Zivildienst erwarb er die Fachhochschulreife und begann 1993 die Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt bei der Gemeinde Aichhalden. Nach der erfolgreichen Staatsprüfung 1997 arbeitete er zunächst bei gemeinschaftlichen Kirchenpflege in Oberndorf. Er war dort stellvertretender Kirchenpfleger für die evangelischen Kirchengemeinden Aistaig, Oberndorf, Schramberg, Sulgen und Lauterbach, teilt Lehrer mit. Zusätzlich umfasste seine Stelle auch die Verwaltungsleitung der Sozialstation Oberndorf gGmbH. In den vier Jahren seines Arbeitsverhältnisses war er mit für die gesamte finanztechnische Betreuung der fünf Kirchengemeinden verantwortlich. Dazu gehörten auch die Betreuung der Kindergärten und des Personals.

Seit 2010 Leiter der Finanzverwaltung