Aichhalden-Rötenberg. Die Stephanus-Arbeit Indien plant am Samstag, 18. November wieder einen Bücherflohmarkt zugunsten von Hamilton Banna und Shanthakumar Adgal durchzuführen. Hierfür wird noch um Bücherspenden gebeten. Die Bücher können bis Donnerstag, 16. November bei Alexandra Lehrer, Alpirsbacher Straße 34, Margret Schmid, Alpirsbacher Straße 17 oder Martina Scheerer Reintgasse 17, abgegeben werden. Bei Fragen steht Alexandra Lehrer, Telefon 07444/27 06, zur Verfügung. Ziel der Arbeit von Hamilton und Shanthakumar ist es, den Menschen in Indien die Liebe Gottes ganz praktisch nahezubringen. Hamilton und seine Mitarbeiter leisten vor allem Hilfe zur Selbsthilfe für die Landbevölkerung in der Umgebung von Gadag. Diese Hilfe ist unabhängig von Religion, Rasse und Geschlecht.