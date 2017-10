Aichhalden "Bisher nur positive Erfahrungen"

Aichhalden. Nicht nur die Projekte der Gemeinde hat Lehrer als bisheriger Gemeinderat mitgetragen, auch einen Großteil der Mitarbeiter kennt er noch aus seiner Zeit als Auszubildender, in der er in den Neunzigern ein Jahr lang in Aichhalden tätig war – und nicht zuletzt ist er eben "vom Ort". Dies muss zwar nicht nur Vorteile haben, wie er sagt, aber bislang habe er es positiv erfahren: Die Menschen würden ihm "offen begegnen" und es gebe "klare Worte".

Die Arbeit selbst, so resümiert er, ist ihm eigentlich bekannt, vor seiner Wahl war er schließlich als Kämmerer in Sulz tätig. Hinzugekommen seien eben Repräsentationen, aber auch das passe ihm gut, freut er sich. Hier habe er am ehesten gedacht, dass ihn dies "belasten" könne, indes diese Befürchtung sei nicht eingetreten. Seine Reden schreibe er selbst – so viel Mitarbeiter gebe es ja dann doch nicht im Rathaus – immer dann, wenn es gerade so zwischenrein passe. Aber es sei auch kein Geheimnis, das ein Bürgermeister "mehr als 40 Stunden arbeiten darf".

Im Gegensatz zu seiner früheren Tätigkeit könne er jetzt stärker eigene Projekte und Ideen einbringen, als Kämmerer sei er in größerem Maße für die Umsetzung zuständig gewesen – oder für die Anpassung und Umformulierung, "damit die Vorhaben für den Haushalt verträglich" geworden seien oder in die Anforderungen des Zuschusses gepasst hätten.