Aichhalden Bewegung hält für’s und im Alter fit

Nach einer Tanzvorführung mit Tüchern durfte der Schultis ebenfalls tanzen – und hatte sichtlich Spaß dabei. Sekinger hatte sich in seinem Grußwort über den Kaffee amüsiert. Zum Kränzchen war das Kaffeepulver nicht gleich auffindbar. "Das Wasser in Aichhalden ist so gut, dass man es auch ohne Kaffeepulver trinken kann. In den 23 Jahren meiner Zeit als Bürgermeister mussten wir noch nicht einmal chloren", schmunzelte er. Er erinnerte sich noch gut an die Gründung der Gymnastikgruppe des DRK. "Die Frauen wussten gleich, was sie wollten", erklärte Sekinger. Über den neuen Raum in der Mehrzweckhalle freuten sich die Damen sehr. Eine Bank – als Geschenk, um die Schuhe besser zu wechseln – gab es von der Gemeinde.

Die Leiterinnen Lilly Hug, Christa Broghammer und Marion Kuner freuten sich über die Gymnastikgruppe aus Aistaig, die einen Besuch abstattete. Nach 20 Jahren sei die Gruppe zu einer Familie geworden, erklärte Hug. Ein großer Dank ging an die DRK-Ortsgruppe. "Die hopsen immer gleich, wenn wir etwas brauchen", verriet Hug. Die Leiterinnen hatten Weiterbildungen absolviert, durch die sie wertvolle Anregungen bekamen. Viele Feste wurden gefeiert und Ausflüge unternommen, was die Gruppen zusammen schweißten.

Die Gründungsmitglieder Ilse Stritzel, Helga Westerkamp, Elsa Kaupp, Gisela Scheurer, Edeltraud Winter, Marie-Luise Engelhardt, Maria Pfaff, Elfriede Kopp, Rita Eschle, Hildegard Dold, Gisela Flaig, Melitta Roth und Berta Armbruster wurden von Manfred Wölfle und Anna-Maria Abanades würdevoll geehrt. Dazu gab es außerdem eine Medaille und eine Rose. Lilly Hug und Christa Broghammer wurden für 20 Jahre als Übungsleiterinnen im Ehrenamt gewürdigt. Marion Kuner überreichte zudem ein gerahmtes Erinnerungsfoto.

Petra Schullian und Birgit Kunz schlüpften schließlich in ihre Rollen als s’Friedle und Mariechen – und die Anwesenden lachten unter ihren Sketchen Tränen.

Schließlich tanzte die Nachmittagsgruppe in witzigen gestreiften Kostümen. Mit guter Laune und manchem Schwätzle endete der heitere Nachmittag.