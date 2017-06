Aichhalden Betek in Essen als Innovationsführer geehrt

1981 gegründet, expandiert die zum zweiten Mal mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnete Betek stetig. Zu Anfang war das Unternehmen mit Spezialwerkzeugen für den Bergbau erfolgreich, inzwischen bietet es ein breites Portfolio an Verschleißwerkzeugen und Verschleißschutzlösungen für den Straßenbau, den Spezialtiefbau, die Agrartechnik, die Mineraliengewinnung wie auch die Recyclingindustrie. Das Unternehmen ist weltweit in der Spitzengruppe der Branche tätig und trotzt dem Kostendruck durch Massenanbieter. Allein sechs nationale und internationale Patente hat das Unternehmen in den letzten drei Jahren eingereicht. "Durch innovative Ansätze gelingt es uns immer wieder, uns von den Billigprodukten abzusetzen", erklärt Tobias Hilgert, einer der drei Geschäftsführer. Zusätzlich zu Investitionen für den Ausbau der Fertigung am Stammsitz, eröffnete Betek 2016 eine Produktionsstätte in China, um die asiatischen Märkte direkt vor Ort bedienen zu können.

Eine dieser innovativen Lösungen ist ein ressourcenschonendes Verfahren zur Herstellung von Hartmetallgranulat, das Lösungsmittel überflüssig macht und mit alternativen Bindemitteln auskommt. Betek mit 242 Mitarbeitern in Deutschland arbeitet kontinuierlich an der Fortentwicklung der Metalltechnologien. Zudem will sich das Unternehmen künftig auch auf Kunststoffe und Keramik als Werkstoffe zur Herstellung verschleißarmer Materialien spezialisieren.