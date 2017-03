Aichhalden Beide Hobbys geschickt miteinander verbinden

Seit der Hauptversammlung ist dies deutlich anders. Karl-Heinz Linder, Vorsitzender des Imkervereins Schramberg und Umgebung, nahm die Versammelten in seinem bebilderten Vortrag mit auf eine kleine Reise in die Innen- und Außenwelt der Bienen. Anders als viele vermuteten, könne an warmen Tagen heute nur in Badehose gekleidet an den Bienen gearbeitet, ohne gestochen zu werden. Dies sei durch Jahrzehnte lange Zucht für sanftmütige Bienen gelungen, unterstrich der Experte.

Zahl wieder angestiegen

In Deutschland seien rund 104 000 Imker mit circa 700 000 Völkern in 19 Landesverbänden organisiert. Nach stetigem Rückgang der Mitglieder sei die Anzahl von Imkern in den vergangenen sechs Jahren wieder deutlich angestiegen. Wesentlich dazu beigetragen hätten Anfänger- und Neulingskurse, die auch der Imkerverein Schramberg regelmäßig anbiete. Des Weiteren erfuhren die OGV-ler von Linder Wissenswertes über den Bienenstaat mit einer Königin, Drohnen und Arbeiterinnen. Die Königin schütte den Duftstoff Pheromon aus. Fehle dieser, sei dies ein Zeichen für das Volk, sich eine neue Königin in so genannten Weiselzellen heranzuziehen. Um zu überleben, brauche ein Bienenvolk 50 Kilogramm Honig, 40 Kilogramm Pollen und 80 Liter Wasser pro Jahr. Die Honigproduktion je Volk und Saison sei sehr verschieden. Der Durchschnitt liege bei 25 Kilogramm, aber auch bis zu 80 Kilogramm seien möglich. Der große Vorteil der Bienen sei deren Blütenstetigkeit. Das bedeute, dass Bienen nicht hin und her flögen und dadurch ein hoher Grad der Bestäubung von Obstbäumen erreicht werde.