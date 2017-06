Aichhalden Begegnungsstätte in der Dorfmitte

Aichhalden-Rötenberg (sw). Am morgigen Sonntag, 4. Juni, feiert der CVJM Eröffnung des sanierten Schmuckstücks "mit allen, die gerne kommen". Auftakt ist ein gemeinsamer Gottesdienst um 10 Uhr in benachbarten der evangelischen Kirche in Rötenberg. Danach treffen sich alle "in und ums Milchhäusle zum Abschauen, Freuden und Unterhalten". Für das leibliche Wohl sorgt die CVJM mit einem Imbiss und Getränken, außerdem ist ein kleiner offizieller Teil mit kurzen Grußworten vorgesehen. Geöffnet ist die neue Begegnungsstätte in der neuen Rötenberger Ortsmitte bis 15 Uhr. Es soll ab jetzt für jedermann nutzbar sein – egal ob für private oder öffentliche Veranstaltungen mit Freunden, Familie, Kollegen oder Geschäftspartnern. Geplant hat der CVJM auch, eigene Feste und Treffen, Veranstaltungen und Feiern, Kurse und Vorträge im Milchhäusle abzuhalten.