Aichhalden Bau des Kinderhauses größtes Vorhaben

Klar ist, alle Ziele habe ich nicht erreicht. Besonders die Finanzkrise 2008/09 hat unsere Gewerbesteuereinnahmen sogar ins Minus rutschen lassen. Dies war so bei keiner Gemeinde im Landkreis Rottweil der Fall. Gut war, dass wir in dieser Zeit sehr hohe freie Rücklagen angespart hatten. Die von Ihnen aufgeführten Vorhaben aus meinem Wahlprogramm 1993 konnten größtenteils umgesetzt werden. Beim Ortschaftsrat ist eine Kehrtwende um 180 Grad eingetreten. Hier musste ich erkennen, dass mein Mitbewerber Bernhard Haas richtiggelegen ist. Mit Zeitverzug habe ich seine Idee aufgegriffen. Der Ortschaftsrat Rötenberg hat sich 2004 freiwillig aufgelöst. 2014 wurde dann auch die unechte Teilortswahl abgeschafft. Das war rückblickend eindeutig der richtige Weg.

Was sehen Sie als Ihren größten Erfolg an?

Mein größtes, aber auch mühsamstes Vorhaben in den ersten beiden Perioden war der Bau des Kinderhauses in Aichhalden. Das Gebäude erfüllt auch heute noch alle Ansprüche. Dabei war der Wandel in der Kinderbetreuung in den letzten Jahren ganz enorm.

Ohne den großen Einsatz von Pfarrer Anton Cingia wäre es nicht möglich gewesen, dieses Vorhaben umzusetzen. Bereits nach den ersten vertraulichen Vorgesprächen machte er sich auf den Weg und ging zum Bischof nach Rottenburg. Im Laufe des Verfahrens hatte er die Beschlüsse im Kirchengemeinderat für die neue gemeinsame Idee schneller als ich im Gemeinderat. Dieser fühlte sich ja bekanntlich in der Bürgerversammlung von meiner Idee überrumpelt und ich habe Jahre gebraucht, um im Rat eine Mehrheit zum Neubau an der Johannes-Summ-Straße zu erreichen.

Heute gibt es keinen Zweifel mehr, Standort und auch die Größe des Gebäudes in unmittelbarer Nähe zur Schule sind richtig. Das Haus am Verkadeweg, in dem früher der Kindergarten untergebracht war, hat der Gemeinde schon viele gute Dienste erwiesen und wird bis zum heutigen Tage gebraucht.

Ein Wermutstropfen für mich ist, dass das Projekt "3 – 10", eine Vernetzung von Kindergarten und Grundschule, nicht verwirklicht wurde. Die Voraussetzungen lagen vollumfänglich vor. Das Land und die bürgerliche Gemeinde hätten die Mehrkosten vollständig getragen. Die Kinder hätten hiervon profitiert.

Die Sanierung und Erweiterung der Josef-Merz-Halle ist aus meiner Sicht gelungen. Gleiches gilt für das Grundschulgebäude und den Kindergarten in Rötenberg.

Das Urteil über die Ortskernsanierung in Rötenberg steht noch aus und ist endgültig erst in ein paar Jahren zu fällen, wenn die entstandenen Baulücken geschlossen und die erweiterten Wohnbauflächen bebaut sind. Die Chancen, den Ortskern in Rötenberg wieder zu stärken, sind vorhanden.

Politisch gesehen war der größte Erfolg, dass sich der Ortschaftsrat Rötenberg freiwillig aufgelöst hat. Die Abschaffung der unechten Teilortswahl zur letzten Kommunalwahl war dann die Krönung. Dieser Verdienst gebührt aber in erster Linie den damaligen Mandatsträgern. Bürgermeister und Verwaltung konnten nur werben.

Der Vertrauensvorschuss, die freiwillige Vereinbarung, wurde zwischenzeitlich komplett umgesetzt. Mit dem Bezug der neuen Ortsverwaltung am Kirchplatz war der letzte Punkt erfüllt. Die Bürgerinnen und Bürger haben profitiert. Die Diskussionen im Rat und die Entscheidungen sind schon viele Jahre von einem Ortsteildenken befreit. Das Wahlergebnis der letzten Kommunalwahl – sechs von 14 derzeitigen Gemeinderäten wohnen in Rötenberg, acht in Aichhalden, – hat die letzten Zweifler überzeugt, dass beide Ortsteile auch ohne feste Sitzzahl entsprechend der Einwohnerzahl im Gemeinderat vertreten sind.

Es gibt in Aichhalden den Spruch "keine Leiche ohne den Bürgermeister". War das vielleicht ein Teil Ihrer Strategie an Wohnbau- und Gewerbeflächen zu kommen?

Nein, das wäre unwürdig. Ich bin schon als Bankvorstand, wann immer mir es möglich war, zu Beerdigungen gegangen, weil ich die meisten Verstorbenen, beziehungsweise deren Angehörige, persönlich kannte. Grunderwerbe waren ganz sicher nicht mein Beweggrund.

Richtig ist, dass Grundstückskäufe seit meinem Amtsantritt zu meinen Hauptaufgaben zählten. Dies ist bis heute so geblieben und ich mache es immer noch sehr gerne. Ich war nie ein "Schnäppchenjäger" und habe zeitgemäße und faire Angebote gemacht. Der Gemeinderat hat jährlich hohe Beträge für Grunderwerb zur Verfügung gestellt und die allermeisten Käufe einstimmig mitgetragen. Nur beim Wohngebäude unterhalb des Parkplatzes an der Josef-Merz-Halle habe ich mehrere Anläufe im Rat nehmen müssen. Im vergangenen Jahr, und auch dieses Jahr konnten wir nochmals erhebliche Zukäufe an Grundstücken tätigen. In beiden Ortsteilen stehen für die Zukunft Flächen für den Wohnungsbau, Handwerk und Gewerbe zur Verfügung. Speziell für die Firmengruppe Simon, größter Arbeitgeber und Steuerzahler in der Gemeinde, sind vier Hektar Fläche für Erweiterungen bereits rechtsverbindlich überplant und in Gemeindebesitz. Verkäufe übernimmt bei uns schon seit vielen Jahren unser Kämmerer und sorgt damit für Einnahmen.

Wie profitiert die Gemeinde von dem, was Sie und der Gemeinderat in den vergangenen 24 Jahren beschlossen und umgesetzt haben?

Das Hauptaugenmerk in meiner Amtszeit lag in der Bereitstellung von Bauland. Mit oberste Priorität hatte die Modernisierung beider Kläranlagen und die Erweiterung des Kanalnetzes. Natürlich bedingt durch die Verschärfung der Gesetzgebung – aber auch aus innerer Überzeugung.

Ständig wurde in die Wasserversorgung investiert. Die Bereiche Wasser und Abwasser faszinieren mich persönlich, weshalb ich mit Herzblut bis heute dabei bin. Vielleicht liegt dies an Erfahrungen aus meiner Kindheit und Jugend als auf der Silberburg, wo ich aufgewachsen bin, oft Wassermangel herrschte. Dieser wurde erst beseitigt, als die Verbindungsleitung zwischen den Hochbehältern Breitreute und Strut zur Überleitung von Wasser von der Kleinen Kinzig nach Rötenberg gebaut wurde. Bis dato holten wir oft wochenlang Wasser aus der Eschach. Heute kaum mehr vorstellbar.

Die Fragen stellte Stephan Wegner In einem weiteren Interview wird Ekhard Sekinger auch auf Gescheitertes und nicht Erreichtes eingehen.