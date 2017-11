Aichhalden Auftakt mit dem "Sternenzauber"

Den Auftakt bildet traditionell die Narrenzunft mit dem Abstauben am Dreikönigstag. Abends am 6. Januar lädt dann die Kolpingfamilie zu einem Theaterabend in die Josef-Merz-Halle ein. Wer da keine Zeit hat, für den ergibt sich am 24. und 25. März zwei weitere Möglichkeiten, wenn die Theatergruppe des Fußballvereins ihr schauspielerisches Talent bei zwei Aufführungen unter Beweis stellt.

Wie Narrenchef Klaus Hörl informierte, wird es am Fasnetsmontag erstmals keinen Lumpenball geben. Nach dem Umzug werde "Open End" in der Halle gefeiert. Weitere Fasnetbälle bieten die Erzknabberteufel und der Athletenbund mit Teufelsnacht und Altweiberball an. Gelegenheit, um Blut zu spenden, gibt es am 14. März und 12. September, außerdem am 9. Mai in Rötenberg. Das Akkordeonorchester Aichhalden-Rötenberg bittet am 21. und 22. April zum Konzert.

120 Jahre Musikverein